De Wever over hangjongeren: “We gaan proberen hen te pakken en te straffen”

Antwerpen 2060 - In de Antwerpse Stuivenbergwijk vormen een aantal jongeren voor overlast. Ze eisen onder meer ‘tol’ van voorbijrijdende automobilisten, kinderen worden verplicht om te vechten of er wordt met eieren naar voorbijgangers gegooid. Burgemeester Bart De Wever grijpt in.

“We zien de jaarlijkse piek in de aanloop naar de zomerperiode, bij een welbepaalde groep jongeren in welbepaalde wijken”, vertelt De Wever bij atv. Rond het Stuivenbergplein, het Oud Badhuis en het zwembad in de Veldstraat heeft dat ook zeer erge vormen aangenomen. Er is daar zelfs een baby bekogeld (met een waterballon, red.) door enkele jongeren, dus veel dieper dan dat kan je niet zakken.”

“Er zijn pogingen geweest om dat op een zachtere manier op te lossen, maar die hebben geen of onvoldoende effect gehad. Ik ga de politie nu machtigen om ook daar systematisch te controleren. We gaan proberen om deze jongeren te pakken en ze te straffen”, aldus De Wever.