“Minister Homans wilde diversiteitsambtenaar monddood maken”

Brussel - Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) heeft voormalig diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva “monddood” willen maken. Dat leidt Vlaams parlementslid Ingrid Pira af uit het rapport van de Vlaamse Ombudsdienst over het ontslag van de diversiteitsambtenaar.

Vlaams minister Homans heeft de communicatie van voormalig Vlaams diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva “sterk aan banden gelegd”. De minister is daarmee ingegaan tegen het spreekrecht en de kritische rol die de ambtenaar had. Dat zegt de Vlaamse Ombudsdienst in een rapport over het veelbesproken ontslag.

Volgens Vlaams parlementslid Ingrid Pira is het “ontluisterend hoe de minister en haar kabinet het spreekrecht van de inmiddels ontslagen diversiteitsambtenaar probeerden te beknotten”. Pira: “Als je brieven krijgt waarin geschreven staat dat elke communicatie vooraf met kabinetschef en woordvoerder overlegd moet worden, is dit zelfs sterker dan spreekrecht beknotten. Dan maak je een ambtenaar die bovendien de plicht heeft om kritisch te zijn tegenover het beleid, monddood.”

Volgens Pira ging minister Homans met andere worden “behoorlijk over de schreef”. “Ze ziet dat zelf ook in vermits ze het volgens het rapport eens is dat dergelijke brieven niet voor herhaling vatbaar zijn. Maar ja, spijt komt na de zonde”, aldus nog Pira.