Unesco verklaart Hebron “beschermde zone”, Israël steigert

De VN-werelderfgoedorganisatie Unesco heeft de oude stad Hebron in de bezette Westelijke Jordaanoever “een beschermde zone” van het werelderfgoed verklaard. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde die beslissing “krankzinnig”.

Het werelderfgoedcomité van Unesco vergaderde in Krakow in Polen en schreef vrijdag Hebron bij op de Unesco-lijst als Palestijns werelderfgoed. De stad is tegelijk ook als “bedreigd” bestempeld.

De stemming bij het werelderfgoedcomité was de afgelopen dagen het voorwerp van scherpe diplomatieke confrontaties tussen Israëliërs en Palestijnen. Twaalf leden van het comité stemden voor, zes onthielden zich en drie stemden tegen. Met het oog op de onthoudingen, was de vereiste meerderheid tien stemmen.

“Een nieuwe krankzinnige beslissing van Unesco”, reageerde Netanyahu. “Deze keer hebben ze geoordeeld dat de tombe van de Patriarchen (een plaats die zowel door joden als door moslims wordt vereerd, n.v.d.r.) in Hebron een Palestijnse site is, wat wil zeggen dat het niet joods is, en dat het een bedreigde site is”, klonk het in een video op zijn facebookpagina.

“Geen joodse site? Wie is daar begraven? Abraham, Isaac en Jacob. Sara, Rebekka en Lea. Onze (bijbelse) vaders en moeders”, zei hij. “En de site is in gevaar? Enkel in de plaatsen waar Israël aanwezig is, zoals Hebron, is de vrijheid van religie voor iedereen gegarandeerd.”

De Israëlische premier zei nog dat Israël de tombe, “de vrijheid van religie voor iedereen” zal blijven vrijwaren. “En we zullen de waarheid blijven vrijwaren”, aldus nog Netanyahu.

Hebron heeft een bevolking van 200.000 Palestijnen en enkele honderden Israëlische kolonisten, die in een door soldaten beschermde enclave wonen.