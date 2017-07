Moordenaar Naomi’s moeder loopt nog vrij rond: “Wie besliste dat ik mama mijn hele jeugd moest missen?”

Antwerpen -

Slechts één herinnering heeft ze aan haar mama. 3 jaar oud was Naomi toen haar moeder Sally Van Hecke (20) in 1996 vermoord werd teruggevonden op Linkeroever in Antwerpen. Ze is nu zelf 24. Vier jaar ouder dan haar mama werd. Oud genoeg om zelf op zoek te gaan naar antwoorden. “Ik wil dat de moordenaar wordt gevonden. Ik heb nog altijd hoop.”