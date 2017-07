Crowdfunding voor modern heemmuseum levert 7.540 euro op

Arendonk - De campagne om het Heemmuseum van Arendonk via crowdfunding te vernieuwen, is met succes afgesloten. De actie heeft 7.540 euro opgeleverd.

Het huidige heemmuseum van Arendonk is bijna twintig jaar oud en niet meer van deze tijd. Het verjongde heembestuur wil er een heemmuseum 2.0 van maken, een modern multimediahuis: interactief, met flitsende beeld- en klankprojecties en een eigentijdse styling.

De sigarenindustrie en dorpsfiguren zoals Jos Van Diktus, Rik Van Steenbergen en de gebroeders Van Eyck krijgen een aparte plaats.

Om de vernieuwing te bekostigen, riep het bestuur sympathisanten op om geld te storten in ruil voor een beloning. Uiteindelijk leverde de actie 7.540 euro op. “Dat is 16 procent boven het doelbedrag”, zegt Bart Vosters, voorzitter van Als Ice Can. “Wij zijn iedereen enorm dankbaar. We kunnen nu effectief het nodige materiaal aankopen.”