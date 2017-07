Brasserie Bru by Suzy is verborgen parel met vakantie-allures

Antwerpen / Schilde - Ruim tweeënhalf jaar al heeft Suzy Jacques haar Brasserie Bru by Suzy aan het Kerkplein van Schilde-Bergen, maar nog altijd blijft deze brasserie-met-een-serieus-streepje-meer goed verborgen.

Suzy Jacques opende Brasserie Bru kort na de pop-ups die ze samen met haar ex-echtgenoot Wout Bru in Antwerpen had. “Wouts invloed blijft. Hij is hier vaker dan je denkt: minstens een keer per week.” Waarom is duidelijk: zijn visie op de gerechten.

Nadat ze hun Frans avontuur – een tweesterrenzaak in Eygalières in de Provence – succesvol hadden afgesloten, verzeilde Suzy via een vriend van Wout in Schilde. “Ik was verliefd bij de eerste aanblik: die open haard, het opengewerkte plafond, de rust die uitgaat van het pand.”

Suzy zette de zaak naar haar hand. “Ik gebruikte ‘brasserie’ in de naam omdat ik zeker geen Michelinster meer wil. Ik wilde in jeans kunnen werken, zonder druk. Ik jaag de perfectie zelf na, op een aangename manier. En ‘Bru’ moest ook in de naam. Want het zijn wel zíjn gerechten.”

Klanten appreciëren dat en ook het ruime, ingesloten terras. “Ze zeggen: ‘precies of we zitten in een zonnig buitenland’. Een mooi compliment.”

www.brasseriebru.be, Kasteeldreef 2 Schilde