Wonen Dit heeft Hay in petto voor IKEA

Meubelketen Ikea kondigde een jaar geleden aan dat het in zee ging met het populaire Deense designlabel Hay, een collectie die vanaf oktober in de winkels zal liggen. En nu weten we ook waarvoor we kunnen sparen, nu de foto’s van de meubels en interieuraccessoires werden onthuld. De bekende blauwe Frakta-tas kreeg overigens niet één, maar drie make-overs.