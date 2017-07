Vijf familieleden openen samen bruine kroeg Hyggeligt

Arendonk - Een gezellige, bruine kroeg. Dat wil Zoë Geenen (24) samen met vier familieleden maken van het voormalige café Tramhalte op de Voorheide in Arendonk. “We mikken op jong en oud”, zegt ze.

In en rond het café is de voorbije weken hard gewerkt. Het interieur werd volledig opgefrist en het café kreeg een nieuwe vloer. Waar vroeger een feestzaal stond, is er nu een grasveld. Het terras is volledig verhard en er is ook een bescheiden speeltuin.

De nieuwe uitbaatster is Zoë Geenen uit Arendonk. Maar ze doet dat niet alleen. Ook haar broer Levi (34), schoonzus Inge (30), zus Iris (33) en schoonbroer Kobe (36) staan achter de tapkraan. “Het is een familiebedrijfje. We hebben een beurtrol opgesteld”, zegt ze.

Het familieteam wil er een bruine kroeg van maken. “We mikken zowel op de jeugd, gezinnen met kinderen, fietsers en wandelaars. Het kanaal ligt om de hoek”, zegt Zoë. “Ook willen we een gezellig buurtcafé zijn.”

Gezelligheid is het codewoord in het café, dat de naam Hyggeligt (uitspraak: Hue-gah-ligt) draagt. “Hyggeligt is een Deens bijvoeglijk naamwoord. Hygge betekent gezelligheid”, zegt schoonbroer Kobe. “De Denen zijn bij de gelukkigste mensen ter wereld. Ze genieten van de kleine dingen in het leven en het samenzijn. Die sfeer willen we hier ook creëren.”

Café Hyggeligt opent op zaterdag 8 juli. Het is open van donderdag tot en met zondag.