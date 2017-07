Houd het proper

Geel - Dankzij honderdenen landbouwers verschijnen er over de hele provincie Antwerpen 1.400 sensibiliseringsborden tegen zwerfvuil. Met ‘Mooimakers’, een initiatief dat OVAM, Fost Plus en VVSG in het voorjaar 2017 lanceerden, wil Vlaanderen zwerfvuil en sluikstorten tegengaan. Ook op het platteland blijft zwerfvuil een groot probleem. Daarom zetten Boerenbond en Landelijke Gilden hun schouders onder deze actie.

Op het platteland ontsiert zwerfvuil bermen, akkers en weiden. Zwerfvuil op het platteland is niet enkel lelijk maar ook schadelijk voor mens, dier en milieu. Bovendien staat het haaks op alle inspanningen die plattelandsbewoners en land- en tuinbouwers doen om het landschap te onderhouden en het Vlaams platteland aantrekkelijk te maken, vandaar de sensibiliseringsborden.

De 1.400 sensibiliseringsborden vonden snel een plaatsje. Het probleem is dan ook groot. De borden worden geplaatst langs Antwerpse akker- en weideranden. Op de borden staat een foto van een landbouwer met een duidelijke oproep : ‘Ik hou het hier proper, jij toch ook?’. Er zijn ook bordjes met koeien die de sprekende slogan dragen: ‘Wij houden niet van blik en ander afval, hou jij het mee proper?’.

De landbouwers zijn blij dat dit probleem onder de aandacht wordt gebracht. Zo vond Marcel Heylen, melkveehouder in Geel recent een kapotte wijnfles waarop ‘ecologisch’ stond, in zijn wei. ‘Als je begaan bent met ecologie, milieu en dierenwelzijn, gooi je een lege fles in de glascontainer en niet in een weide waar koeien er zich kunnen aan verwonden!’ stelt hij. Bovendien hebben mensen wel eens de neiging om het afval ver in het veld te gooien. Problematisch stelt Paul Leenaerts uit Rijkevorsel. Het afval is niet zichtbaar en kan dus niet preventief verwijderd worden. Hierdoor gaan machines kapot en verliezen landbouwers kostbare tijd. Bovendien kan het afval in het voedsel van onze dieren terecht komen waardoor ze kunnen sterven. ‘Zwerfvuil hoort in de vuilbak.’ Da’s de boodschap die ook de andere Antwerpse land- en tuibouwers willen brengen.

Er zijn jammer genoeg heel wat landbouwers en plattelandsbewoners die ermee geconfronteerd worden, wat blijkt uit het feit dat de Antwerpse land- en tuinbouwers heel snel 1.400 bordjes bestelden om in hun berm te plaatsen. In heel Vlaanderen staan er meer dan 6.500. Met de bermbordjes roepen de landbouwers iedereen op om het platteland mee proper te houden. Goed voor mens, dier en milieu.