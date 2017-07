Gaël Clichy vervolgt carrière in Turkije

De Franse linksachter Gaël Clichy breidt een vervolg aan zijn carrière bij het Turkse Istanbul Baseksehir. Clichy verlaat Manchester City transfervrij en tekende in Turkije een contract voor drie seizoenen.

De 31-jarige Clichy speelde in 2003 in de Ligue 2 bij Cannes toen Arsenal-manager Arsène Wenger hem verrassend naar Londen haalde. Na acht seizoenen Arsenal (2003-2011) volgden zes seizoenen bij Manchester City (2011-2017). Hij veroverde in Engeland in totaal drie titels (2004 met Arsenal, 2012 en 2014 met Manchester City), één FA Cup (2005 met Arsenal) en twee League Cups (2014 en 2016 met Manchester City).

Clichy is een 18-voudig Frans international en verdedigde de kleuren van Les Bleus op het WK van 2010 en het EK van 2012. Zijn laatste interland dateert intussen van het najaar van 2013.

Eerder nam Basaksehir deze transferperiode al onder meer Eljero Elia (Feyenoord) over. Ook het Togolese woelwater Emmanuel Adebayor staat onder contract bij het team uit Istanboel.