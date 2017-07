Pas gescheiden Ben Affleck weer verliefd

Een paar maanden na de breuk met Jennifer Garner zou Ben Affleck (44) opnieuw aan het daten zijn. De acteur is verliefd op Lindsay Shookus, producer bij de Amerikaanse talkshow Saturday Night Live.

Het verliefde koppel bracht vorige week tijd door in Londen terwijl de acteur er was voor een opdracht, en donderdagavond werden Ben en Lindsay samen in Los Angeles gezien. ''Het is meer dan een vakantieliefde'', vertelt een insider aan E! News. ''Ze hebben samen veel plezier en ze geven om elkaar. Het is nog pril, ze doen het rustig aan.''

In april hakten de acteur en Jennifer Garner nog definitief de knoop door over hun toekomst en besliste het koppel om te scheiden. Daarmee kwam een einde aan twee jaar onduidelijkheid over hun relatie.

De twee waren getrouwd sinds 2005 en hebben met Violet (11), Seraphina (8) en Samuel (4) samen drie kinderen.