Nabilla Ait Daoud reageert op incidenten Antwerpen-Noord: “Grens is overschreden”

Antwerpen - Antwerps schepen van Jeugd, Nabilla Ait Daoud, heeft op haar website gereageerd op de incidenten met jongeren in Antwerpen-Noord waarover Gazet van Antwerpen vrijdag bericht. De schepen pleit voor een integrale samenlevingsaanpak.

De Antwerpse politie heeft de jongste weken heel veel klachten gekregen over overlast door jongeren rond het Oude Badhuis in Antwerpen-Noord. Het gaat over kattenkwaad, zoals het gooien van waterballonnen of eieren, maar het gaat ook over ernstigere feiten, zoals vandalisme en mondelinge bedreigingen aan het adres van voorbijgangers.

Volgens Ait Daoud overschrijden de feiten in de wijk Antwerpen-Noord de grens van het toelaatbare. “Straffeloosheid kan niet! Het optreden van de politie was dan ook noodzakelijk en terecht.” De schepen stelt een integrale aanpak voor, met samenwerking tussen de beleidsdomeinen samenleven, jeugd, sport, cultuur en de politie.

“Wij gaan voor een aanpak met zachte zorg voor wie het nodig heeft maar met harde hand voor wie de regels blijft overtreden of zich buiten de samenleving plaatst.”

Haar volledige reactie:

Samenleven in een grootstad vraagt inspanningen van alle burgers. Maar als er grenzen worden overschreden moet je als stadsbestuur optreden.

Klachten rond overlast

De feiten in de wijk Antwerpen-Noord overschrijden de grens van het toelaatbare. Naast het lastig vallen van buurtbewoners gaat het immers ook over vandalisme, intimidatie van buurtbewoners en voorbijgangers en zelfs grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van vrouwen. Dergelijke feiten kunnen we niet tolereren. Straffeloosheid kan niet! Het optreden van de politie was dan ook noodzakelijk en terecht.

Leefbaarheid garanderen

Uit de signalen van de politie en de wijk zelf blijkt een duidelijke noodzaak aan een integrale samenlevingsaanpak. De leefbaarheid van de buurt mag niet afhankelijk zijn van enkelingen. Een kleine groep jongeren die een buurt verzieken moeten dan ook stevig aangepakt worden. Het garanderen van de veiligheid door middel van repressie is hier één luik van, maar we moeten deze jongeren ook een alternatief bieden.

Integrale samenlevingsaanpak

Als verantwoordelijke voor het jeugdbeleid in onze stad ligt deze problematiek mij nauw aan het hart. De buurt heeft nood aan oplossingen. Deze oplossingen kunnen we enkel maar vinden als we naar een integrale samenlevingsaanpak overschakelen. Een aanpak van kansen bieden, waarbij er gezocht wordt naar zinvolle alternatieven voor de jongeren, maar ook een duidelijke vraag om die kansen te grijpen, een klare oproep tot burgerplicht. Dit vergt een integrale aanpak, met samenwerking tussen de beleidsdomeinen samenleven, jeugd, sport, cultuur en de politie,… alle betrokkenen vertrekken van onze gedeelde waarden en normen. Wij gaan voor een aanpak met zachte zorg voor wie het nodig heeft maar met harde hand voor wie de regels blijft overtreden of zich buiten de samenleving plaatst.

Breder overleg

Samen met de bewoners van de buurt, de wijkwerking van de lokale politie, de stedelijke buurtregie en de stedelijke partners willen wij deze situatie op een constructieve en positieve maar kordate manier aanpakken. Alleen op die manier houden we deze stad leefbaar voor iedereen.