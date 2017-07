Messi kan gevangenisstraf afkopen, maar... het gaat hem een flinke duit kosten

Barcelona-vedette Lionel Messi ziet zijn gevangenisstraf van 21 maanden omgezet worden in een boete van 252.00 euro. Dat besliste het Hooggerechtshof van Barcelona vrijdag.

Messi werd in juli vorig jaar door een Spaanse rechter schuldig bevonden. De dribbelkoning zou met hulp van zijn vader de fiscus tussen 2007 en 2009 voor een bedrag van 4,1 miljoen euro hebben gefraudeerd door inkomsten uit portretrechten te verzwijgen. Ook in hoger beroep bij de Hoge Raad bleef zijn veroordeling staan op 21 maanden cel en een boete van 2 miljoen euro.

Omdat de celstraf van Messi lager is dan twee jaar en hij voor het eerst is veroordeeld, zou hij niet daadwerkelijk de cel in hebben gemoeten. Met de betaling van maximale schikkingsboete van 252.000 euro is die veroordeling nu geschrapt. Al is het nu ook weer niet zo dat de Argentijn snel aan de bedelstaf zal raken: dat is ongeveer een weekloon voor de stervoetballer...