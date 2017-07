Echtpaar moet fikse schadevergoeding betalen voor runnen van cannabisplantage

Willebroek / Mechelen - Een echtpaar uit Willebroek is door de rechter van de correctionele rechtbank in Mechelen schuldig bevonden aan het runnen van een cannabisplantage in een appartementsgebouw in de Dijlestad.

Op zaterdag 8 augustus 2015 omstreeks 18 uur brak er brand uit in de kelder van een appartementsgebouw in de Koningin Astridlaan. Het vuur ontstond in een zekeringenkast. De brandweer van Mechelen moest door de rook drie bewoners met de ladderwagen evacueren. Daar tilde procureur Karel Kesteloot zwaar aan.

Tijdens het blussen stootte de brandweer op een cannabisplantage. Het illegaal aftappen van de elektriciteit was de oorzaak van de brand. Aan een zekeringenkast was hierdoor een kortsluiting ontstaan. De brand legde een plantage met 398 cannabisplanten bloot.

Flavio A. kreeg van de rechter 15 maanden cel en 6.000 euro boete, alles met uitstel gedurende drie jaar. Miriam D.A.L. kwam weg met een werkstraf van 120 uren of of twaalf maanden cel en 6.000 euro boete met uitstel. Iverlek had voor de diefstal van elektriciteit bijna 7.000 euro gevraagd, maar kreeg uiteindelijk 4.000 euro toegewezen. Deze schadevergoeding en de proceskosten zal het echtpaar eveneens moeten ophoesten.