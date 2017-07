Gemeente maakt werk van sociale media

Ranst - Om de sociale media zo goed mogelijk te kunnen gebruiken organiseert de gemeente een enquête en zet het de inwoners aan zich te registreren op Hoplr.

De enquête is te vinden op de gemeentelijke website en het invullen ervan duurt maar twee minuten. Met de antwoorden wil Ranst een betere kijk krijgen op hoe ze het sociale mediabeleid kunnen laten beantwoorden aan de verwachtingen van de inwoners.

Deze maand krijgen de Ranstenaren ook een brief waarin ze worden uitgenodigd om zich te registreren bij het buurtplatform Hoplr. De gemeente krijgt geen inzage van wat de gebruikers posten maar kan het platform wel gebruiken om melding te maken van ongevallen of activiteiten bekendmaken.

Hoplr startte in 2014 en telt nu al 60.000 gezinnen in meer dan vijfhonderd buurten. Leden kunnen er buurtfeesten aankondigen of aangeven welke spullen ze zouden willen lenen. Meer dan zestig percent van de bezoekers nemen wekelijks een kijkje op het buurtplatform. Hoplr moet de gemeentelijke app die al een poosje niet meer werkt, vervangen. Eén van de oprichters is Jelle Jacobs uit Broechem.

