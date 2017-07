Vijf keer origineel op vakantie bij onze noorderburen

Zin in een reis in het buitenland, maar toch niet al te ver opdat heimwee draaglijk blijft? Deze adresjes net over de Belgische landsgrenzen - op zo’n twee uur rijden van Brussel - brengen je misschien wel op vakantieplannen.

Ontspannen midden in het groen

Als je meer fan bent van groen dan de kust, dan is een trip naar het Nederlandse natuurgebied ‘De Vrachelse Heide’ in Noord-Brabant een goed idee. Hier kun je naar believen fietsen en wandelen in de natuur. ’s Avonds kan je bekomen in een luxueuze villa van vakantiepark Katjeskelder, die ruimte biedt aan 22 personen. Maar geen nood al je liever buiten zit: bij de vakantiewoning hoort ook een tuin met zwembad.

Slapen op een Nederlands strand

Aan de Belgische kust vind je rijen appartementen op de dijk, steek de grens over naar Nederland en je ziet vakantiehuisjes pal op het strand staan. Denk aan een minimalistisch maar comfortabel interieur en een zijde die alleen uit ramen bestaan zodat je in alle rust kan genieten van zicht op zee. De huisjes staan verspreid bij onze Noorderburen. Boek je er eentje in Cadzand-Bad, dan kan je ineens ook het nieuwste restaurant Air Republic van sterrenchef Sergio Herman uittesten.

Glamping niet ver van de stad

Mag het een kampeervakantie zijn bij de buren, maar dan wel eentje in alle luxe? In de Nieuwkoopse Plassen in Zuid-Holland slaap je in de zogenaamde TaarTenTuin in chique tenten waarin alle comfort - denk aan bedden, stromend water - is voorzien. Leuk als je groen en het bruisende stadsleven wil combineren: in een half uurtje sta je in Utrecht. Ook Den Haag, Amsterdam en Rotterdam zijn vlakbij. Op het domein zelf ontdek je hoe het leven op de boerderij eraan toe ging rond 1790.

Vakantie in en rond de molen

Nederland is rijk aan molens en sommige exemplaren doen tegenwoordig dienst als authentieke hotelletjes. De zogenaamde Verrekijker op de flank van de Kapelberg in Gelderland - te midden in het Land van Maas en Waal - beschikt over zes slaapkamers, een knus terras en biedt een mooi uitzicht op de omgeving. De wieken draaien nog steeds en wie dat wenst kan onder begeleiding een kijkje nemen onder de molenkap.

Cruisen zoals in de jaren 50

In de haven van Rotterdam ligt de ss Rotterdam, een voormalig cruiseschip van de Holland-Amerika Lijn. Varen doet het niet meer, maar dat neemt het gevoel dat je op een luxe vaarreis zit niet weg. De vroegere hutten van het stoomschip zijn omgebouwd tot 254 kamers, ingericht volgens zes verschillende thema’s die de sfeer van de fifties ademen.

