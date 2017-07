Betogers trekken spoor van vernieling door Hamburg

Voor de tweede dag op rij zijn er zware rellen in het Duitse Hamburg naar aanleiding van de G20. Betogers staken al ruim 10 wagens in brand, intussen raakten ook meer dan 100 agenten al gewond. De politie van Hamburg heeft versterking gevraagd aan politiekorpsen uit andere Duitse deelstaten. Dat is nodig omwille van “de vele misdaden, die tegelijkertijd plaatsvinden”, zo stelde een woordvoerder van de Hamburgse politie vrijdag.

Voor de tweede dag op rij is het tot een gewelddadige confrontaties gekomen tussen anarchistische, antikapitalistische betogers en de politie. Het is duidelijk dat de betogers de ambitie hebben de hele stad lam te leggen. In zowat heel Hamburg zijn er broeihaarden, opstootjes en rellen. Een ooggetuige vertelt aan onze redactie dat er “chaos” heerst, een reporter van Reuters noemt de harde kern - zo’n duizendtal extreem links hardliners - agressief en agile.

Zo gingen in de buurt Altona al ruim tien wagens in vlammen op (zie video). Volgens Die Welt werd ook het konvooi van Melania Trump verhinderd, zij kon niet vertrekken en mist een deel van het programma voorzien voor de partners van de wereldleiders.

Foto: EPA

“Wij hebben van de politie nog geen veiligheidsupdate ontvangen dat we onze residentie mogen verlaten”, zo verklaarde een woordvoerster van de echtgenote van president Donald Trump aan het Duitse persbureau dpa. Ook bij het hotel waar President Poetin logeert kwam het tot een confrontatie tussen de betogers en veiligheidsdiensten. Over het westen van de havenstad hangt een zwarte rookwolk.

Voorts meldt de politie nog dat een helikopter ei zo na geraakt werd door vuurpijl en een andere helikopterpiloot raakte gewond nadat betogers hem met lasers belaagden. Betogers hebben ook de banden van een wagen van de Canadese delegatie lekgestoken en ook de ramen van het consulaat van Mongolië moesten eraan geloven. Voorts maakt de politie melding dat een betoger een molotovcocktail naar een politievoertuig gooide en dat verschillende agenten gewond raakten nadat ze beschoten werden met een katapult.

Unsere Befürchtungen haben sich bestätigt. Mehrere Kollegen wurden bei den gestrigen Krawallen durch Zwillengeschosse verletzt. #G20HAM17 pic.twitter.com/f8dbK3ubtV — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) July 7, 2017

Foto: REUTERS

(Lees verder onder video)

Video: polizeikontrollen hamburg

“Ons doel is het verloop van de G20-top voelbaar te verstoren en de incarnatie van de macht, die de top voorstelt, te breken”, zegt Block G20 - Colour the red zone, een belangrijke groep betogers.

19.000 Agenten

Over heel de stad zijn onder meer al sit-ins gehouden om het verkeer te blokkeren, auto’s in brand gestoken en gebouwen beschadigd. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble zegde vrijdagochtend zelfs een event in het stadscentrum af omwille van veiligheidsredenen.

Foto: Photo News

De Duitse staat had ongeveer 19.000 politieagenten vrijgemaakt om de orde te handhaven in de marge van de top van de meest geïndustrialiseerde landen ter wereld. Hoewel ze tanks, helikopters, boten en waterkanonnen ter beschikking hebben, zijn er sinds donderdag zware rellen losgebarsten op verschillende plaatsen in de stad. Intussen heeft de Hamburgse politie versterking moeten oproepen.

Vanuit de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg zijn al zowat 200 politiemensen onderweg naar Hamburg, aldus een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat. Van de 800 reeds ontplooide agenten zijn er 23 gewond geraakt.

Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein en Beieren sturen ook elk 200 bijkomende agenten. Ook Nedersaksen zorgt voor versterking maar die is in de communicatie niet becijferd.

Bij de rellen raakten al meer dan honderd agenten gewond. Er zijn 29 mensen opgepakt, van wie er vijftien in hechtenis zijn genomen. Bovendien wordt de grootste manifestatie pas zaterdag verwacht. Dan zouden zo’n 100.000 mensen opdagen om te protesteren tegen de G20.