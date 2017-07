“Rosten” Backaert heeft last van de hitte in de Tour: “Hoop dat ik vandaag goed doorsta”

Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) schoof donderdag mee in de vroege vlucht, maar dat moest hij bekopen ‘s avonds na de etappe. “Ik ben ne rosten en die kunnen niet zo goed tegen de hitte”, vertelde hij gisteren en vanmorgen was dat gevoel nog niet veranderd: “Ik voelde me echt slecht. Ik heb even moeten bekomen en vandaag en de komende dagen doe ik het echt rustig aan.”

“Ik voelde al meteen na de aankomst dat ik niet al te best was”, vertelde Backaert aan de teambus. “Ik zag ook zeer bleek en dan weet ik meteen hoe laat het is. Het is niet dat ik verbrand ben door de zon, maar ik ben gewoon ‘een beetje gepakt van de hitte’ en van de inspanning. Gisteravond was ik maar zwakjes. Ik heb een frisse douche gepakt, de dokter heeft me nog wat elektrolyten gegeven: zakjes met ORS, een poeder met zouten en suiker (om bij een lichaam dat uitgedroogd is de vocht-en zoutbalans weer aan te vullen, red) en ik heb geslapen met een natte handdoek. Ik ben goed geholpen, door de verzorgers ook. Als je zo’n beetje K.O. in je bed ligt, komen ze dingen naar jou brengen. Ik ben echt wel in de watten gelegd en voel me nu weer beter.”

De renner doet het daarom vandaag rustig aan. Hij startte met kinesiotape, een speciale pleister, in zijn nek om één en ander te voorkomen. “Normaal is dat tegen de spierpijn”, legt hij uit. “Maar nu draag ik het als bescherming tegen de zon. Ik hoop dat ik vandaag goed doorsta en ik laat me rustig in het peloton meedrijven.”