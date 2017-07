Hawking in nieuw interview: “Trump gaf wellicht de aarde de genadeslag”

“Nooit stonden we zo dicht bij het punt dat de opwarming van de aarde onomkeerbaar is. En Donald Trump zal onze planeet wellicht het extra duwtje geven dat het niet meer nodig heeft.” Het zijn de harde woorden van de Britse wetenschapper Stephen Hawking, die naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag een uitgebreid interview gaf aan de BBC. Hij had het onder meer uitgebreid over de klimaatproblematiek die we maar niet onder controle krijgen.

“De opwarming van de aarde is één van de grootste gevaren waar we tegenop kijken. We kunnen die verandering afremmen, tenminste als we nu actie ondernemen. Maar door die klimaatverandering te ontkennen, en door bijvoorbeeld uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen, zal Donald Trump heel wat schade aanrichten aan onze mooie planeet. Hij brengt daarmee de aarde in gevaar, voor ons en voor onze kinderen. Onze planeet zal op die manier op Venus gaan lijken, met en temperatuur tot 250 graden en buien van zwavelzuur. ”

Op de vraag of we ooit onze milieuproblemen en menselijke conflicten onder controle zouden krijgen, gaf Hakwing niet echt een rooskleurig antwoord. Volgens hem zijn onze dagen op aarde namelijk geteld. “Ik vrees dat hebzucht en agressie gewoon zitten ingebakken bij de mens. Er zijn voorlopig geen signalen dat het aantal menselijke conflicten afneemt. Ook de ontwikkeling van militaire technologie en massavernietigingswapens zorgen ervoor dat onze tijd op deze planeet geteld is. De enige manier waarop het menselijke ras in de toekomst wellicht kan overleven, is door zich te organiseren in onafhankelijke kolonies in de ruimte.”