Publiekslieveling Joren Dom verlaat Antwerp voor rivaal Beerschot Wilrijk

De 28-jarige Antwerpspeler Joren Dom heeft vrijdag beslist waar hij volgend seizoen aan de slag zal gaan. Beerschot Wilrijk heeft de middenvelder ingelijfd.

Beerschot Wilrijk heeft vrijdag een akkoord bereikt met Antwerp én de speler. Hij tekent een contract voor drie seizoenen bij De Mannekes. Dom speelde de afgelopen vijf seizoenen bij Antwerp en verbrak woensdag in onderling overleg zijn contract bij de club. Hij speelde 116 competitiewedstrijden en zeven bekerwedstrijden bij de Great Old, waarin hij acht keer de netten deed trillen. Hij sluit zo snel mogelijk aan bij de trainingen in Wilrijk en vertrekt maandag mee met de A-kern op stage naar het Nederlandse Mierlo.

Dom kreeg zijn jeugdopleiding bij KFC Kontich, waarna hij naar KV Mechelen verhuisde. In het seizoen 2008-2009 maakte hij zijn debuut op het hoogste niveau bij de Mechelaars. De daaropvolgende drie seizoenen speelde hij bij Rupel Boom en FCV Dender EH.

Ook OH Leuven wilde de rechtsachter er graag bij. Vooral trainer Dennis van Wijk was gecharmeerd door de kwaliteiten van de Antwerpenaar. Van Wijk en Dom werkten eerder al samen bij Antwerp.

Voor Beerschot Wilrijk is het al de zevende inkomende transfer in de zomerperiode. Eerder verbonden ook al Tom Van Hyfte(Roda JC), Rafael Romo (APOEL), Richard Kule Mbombo (Racing Club Kinshasa), Octavio (Botafogo), Karim Essikalen Charni Ekangamene (beiden Zulte Waregem) zich aan de club.