Oefenmatch tussen Antwerp en Cercle Brugge afgelast: veiligheidsdiensten vrezen clash tussen hooligans

De oefenmatch tussen Antwerp en Cercle Brugge, die op 15 juli op de terreinen van de West-Vlaamse tweedeprovincialer Oudenburg zou plaatsvinden, is afgelast. Dat heeft ­Ignace Dereeper, de burgemeester van Oudenburg, beslist na overleg met Frank Verhulst, de veiligheidsverantwoordelijke van de Great Old. Er wordt namelijk gevreesd voor een confrontatie tussen supporters van Club Brugge en Antwerp.

Ondanks eerder negatief advies van zowel brandweer, lokale als federale politie was ­Dereeper in eerste instantie toch van plan om de wedstrijd gewoon te laten doorgaan. “Omdat ik vond dat we heel goed voor­bereid waren”, zegt hij. “We hadden urenlang vergaderd met alle betrokkenen en ik was inderdaad van plan het negatieve advies naast mij neer te leggen.”

Tot de burgervader een mail kreeg van de veiligheidsverantwoordelijke van Antwerp. Die stelde dat de harde kern van de Great Old samen met de harde kern van Club Brugge van de gelegenheid zou gebruikmaken om een ‘openstaande rekening’ te vereffenen. “Net daarom heb ook ik negatief advies gegeven”, zegt Verhulst. “Ook Club Brugge speelt diezelfde dag een oefenwedstrijd (in Deinze, red.). De twee supportersgroepen zouden op dat moment dus niet zo ver van ­elkaar verwijderd zijn. En dat is de kat bij de melk zetten.”

Omdat burgemeester Dereeper de veiligheid niet meer kon garanderen - en ook omdat Antwerp zelf vragende partij was om de wedstrijd niet te laten plaatsvinden - besliste hij de ­wedstrijd alsnog af te gelasten. Een ­financiële domper voor KWS Oudenburg. “Ik vind het jammer voor de club, maar deze informatie kan ik onmogelijk naast mij neerleggen”, zegt Dereeper. “Ik kan echt niet het risico lopen dat groepen ­hooligans hier met elkaar afspreken.”