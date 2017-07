Tijn (6) van succesvolle nagellakactie tijdens Nederlandse ‘Music for Life’ overleden

De zesjarige held van ‘Serious Request’, de Nederlandse versie van ‘Music for Life’, is overleden. Dat heeft radiozender 3FM vandaag bekendgemaakt. Tijn was de held toen hij op zijn eentje 2,5 miljoen euro ophaalde. Het jongetje, dat aan een terminale vorm van hersenstamkanker leed, kreeg het voor elkaar dat zelfs in ons land iedereen zijn of haar nagels lakte.

De Nederlandse radiozender 3FM houdt elk jaar in de week voor Kerstmis een radiomarathon voor het goede doel, net zoals Studio Brussel dat bij ons doet met de Warmste Week van ‘Music for Life’. In de jongste editie van Serious Request - want zo heet de marathon - groeide Tijn uit tot de nationale held van Nederland.

Foto: BELGAIMAGE

Het jongetje van amper 6 jaar oud leed zelf aan een terminale hersenkanker. De dokters gaven hem niet meer dan een jaar. Maar dat hield Tijn niet tegen om zelf een actie op te zetten om andere zieke kinderen te helpen. Hij doopte zijn actie ‘Lak aan’ en kreeg iedereen zover om nagellak aan te doen voor het goede doel. In minder dan een week tijd bracht hij in zijn eentje 2,5 miljoen euro bij elkaar.

Foto: BELGAIMAGE

Sinds zijn optreden in Nederland ging het al bergaf met zijn gezondheid, vertelde de vader van Tijn begin dit jaar. “Het was voor ons zeer pijnlijk om te moeten zien dat de gezondheid van Tijn tijdens de kerstperiode zienderogen achteruitging, zodat Tijn direct na Kerst weer bestralingen moest ondergaan”, klonk het toen.