Jambon trekt twee miljoen euro uit voor nieuwe politievoertuigen

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) trekt twee miljoen euro uit voor nieuwe voertuigen voor de wegpolitie, weet De Standaard vrijdag. Het geld is bedoeld om 54 nieuwe motoren, acht nieuwe Audi’s en een Skoda mee aan te schaffen.

“Het gaat om interventie- en snelle voertuigen”, zegt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van Jambon. “Sommige zullen uitgerust zijn met een signalisatiepaneel. De investering is van cruciaal belang, dit laat toe om de onderinvesteringen die zich hebben opgebouwd, weg te werken.”

Het geld voor de nieuwe voertuigen komt uit een enveloppe van vijftien miljoen euro. Ook in IT en in de uitrustingen voor politiemensen in opleiding wordt fors geïnvesteerd.

De Inspectie van Financiën moet de investering wel nog goedkeuren.