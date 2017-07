Paard met verdachte wonde: Sloeg beul weer toe met mes?

Zandhoven - Ruiterschool Beggard in Zandhoven heeft donderdag een paard met een gapende open wonde aan de bil van de weide gehaald. Er is een vermoeden dat de snee door een mens werd toegebracht.

Ruiterschool Beggard stuurde gisteravond zelf via sociale media een waarschuwing rond om paardeneigenaars te verwittigen dat ze alert moeten zijn. Het paard stond in een weiland aan de Beggard in Zandhoven. Een voorbijgangster bemerkte hoe er bloed aan het deken hing dat het paard droeg en verwittigde de ruiterschool. Onder het deken bleek een enorme wonde te zitten. Vreemd genoeg was het deken zelf niet gescheurd. De dierenarts kwam ter plaatse en sprak ook van een abnormale verwonding. Er is een vermoeden van kwaad opzet.

In januari verminkte een onbekende een merrie op de weide in de Kerkstraat in Massenhoven. Toen werden er steekwonden aan de geslachtsdelen toegebracht, nu zitten ze opzij aan de bil. Mogelijk bood het dier dit keer verzet. In mei stierf een drachtige merrie in Rijkevorsel nadat ze met een mes was bewerkt aan de geslachtsdelen. De Beggard is toevallig ook de omgeving waar in juni een schoolmeisje werd lastiggevallen door een man met schunnige praat toen ze naar school fietste.