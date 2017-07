Recordtransfer Rob Schoofs (23): “Misschien was ik wat te braaf”

Niet zo lang geleden was hij bij STVV nog een van de rijzende sterren uit de Belgische competitie, maar in zijn anderhalf seizoen bij AA Gent doofde die ster stilletjes uit. Bij KV Mechelen wil Rob Schoofs zich opnieuw tonen, onder de vleugels van zijn ‘ontdekker’ Yannick Ferrera. “In Gent heb ik ingezien hoe belangrijk het is om een trainer te hebben die in je gelooft.”