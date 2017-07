Marie-Jeanne, de verloofde van Willy: “Ik ga een week op vrijgezellen naar Ibiza”

Eerst was ze zijn secretaresse, toen zijn minnares, en nu wordt ze de vrouw van Willy Naessens (78). “Na al die jaren had ik er me bij neergelegd dat de vraag niet meer ging komen”, zegt Marie-Jeanne (67). “Nu is het toch zover. Wie had dat kunnen denken toen ik hier vijftig jaar geleden begon te werken? Ik niet, want ik wou vooral niet verliefd worden op de baas. Een schone man, dat wel, maar hij was getrouwd. Het gebeurde toch.”