Portugal wil onderzoek naar politiegeweld tegen Antwerpse leerlingen stopzetten

De leerlingen van het Stedelijk Lyceum Lakbors werden in Lissabon hard aangepakt. Foto: rr

Het Openbaar Ministerie in Portugal wil het onderzoek naar het geweld van de politie tegen enkele Antwerpse leerlingen stopzetten. “Dit is onaanvaardbaar”, zegt Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower, die een Portugese advocaat inschakelde.

De vijfdejaarsstudenten van het Stedelijk Lyceum Lakbors in Deurne waren eind april van dit jaar op cultuurreis in de Portugese hoofdstad Lissabon. Op dinsdag 25 april kwam een twintigtal leerlingen in aanvaring met de politie, waarbij ze hardhandig werden aangepakt. Volgens zowel de leerlingen als de begeleiders werden ze geschopt, geslagen en verbaal zwaar aangepakt.

Twee agenten hielden die avond een groepje wandelende scholieren tegen. Ze werden tegen de muur gezet en agressief aangepakt. Een van de leerlingen liep een gebroken arm op. Later op de avond reed de Portugese politie een taxi met vier leerlingen klem. Ook toen ging de politie zwaar tekeer. De leerkrachten dienden een klacht in, maar die werd eerst niet aanvaard. Uiteindelijk gebeurde dat wel en liet de politie weten een onderzoek te zijn gestart naar het geweld van de agenten. Dat heeft tot vandaag amper vorderingen opgeleverd.

Stopzetten

Maar het Openbaar Ministerie in Portugal wil het onderzoek nu stopzetten. “De leerlingen en begeleiders hebben het land verlaten en kunnen dus niet meer worden verhoord”, aldus de argumentatie.

“Dit is onaanvaardbaar”, zegt Antwerps schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open Vld).

De schepen tilt zwaar aan de feiten en gaf vanaf het begin al aan er op te zullen toezien dat het onderzoek met absolute voorrang behandeld zou worden. Hij heeft nu verdere stappen ondernomen. “We hebben een Portugese advocaat ingeschakeld die onze belangen ter plaatse behartigt”, zegt Marinower. “Ook hier in Antwerpen hebben we een advocaat ingeschakeld die zal bekijken welke verdere stappen we van hieruit kunnen ondernemen. Leerlingen tussen 16 en 18 jaar die hardhandig worden aangepakt door de Portugese politie, dat kan echt niet.”