VRT bereidt nieuw seizoen ‘Sorry voor Alles’ voor

Haal die achterdocht maar boven, de VRT bereidt momenteel een tweede seizoen voor van ‘Sorry voor Alles’. Daarin wordt het leven van een onbekende Vlaming gemanipuleerd. Realitycheck: als uw favoriete BV u ineens een avond lang trakteert op café, is dat mogelijk niet omdat uw haar zo goed ligt.

U kwam de voorbije week drie keer uw ­gedroomde onenightstand tegen – in de ­cinema, op de markt en in uw voortuin? Een stel werklui begon ongevraagd uw gevel te witten? Misschien is enige argwaan of zelfs paranoia op z’n plaats. De VRT werkt op dit moment aan een nieuw, tweede seizoen van Sorry voor Alles. Daarin wordt het leven van een ­onbekende, nietsvermoedende Vlaming een maand lang in handen genomen en gestuurd door een team van televisiemakers.

De eerste reeks, gepresenteerd door Adriaan Van den Hoof, werd vorig ­najaar een instant succes en ging elke zondagavond vlot over een miljoen kijkers. Terecht, want het vernuft waarmee het hele scenario ineen stak, was groot. Pas in de studio kreeg de ongewilde hoofdrolspeler – omringd door vrienden, familie en collega’s – te horen dat hij wekenlang door verborgen camera’s was gevolgd. Als hij die voorbije gebeurtenissen goed kon reconstrueren, viel een pak prijzen te winnen.

De eerste reeks, gepresenteerd door Adriaan Van den Hoof, werd een instant succes. Er werd zelfs een neptrouwfeest georganiseerd. Foto: vrt

Nieuw team

Het nieuwe seizoen zal sowieso niet vóór 2018 op het scherm komen, gelet op de tijd die nodig is om één aflevering te draaien – laat staan zes. Áls dat nieuwe seizoen er al komt, uiteraard. Want daarvoor mogen de ­betrokkenen niets van het hele opzet doorhebben tot alles is ingeblikt en ze met een smoes de studio worden binnengeleid. En om van dat ideale scenario uit te gaan, is het nog te vroeg. Temeer omdat Vlaanderen al vertrouwd is met het format en de lat voor de makers hoog ligt. Mogelijk is een korte ‘special’, met een of twee ­afleveringen, een alternatief.

Voor de tweede reeks heeft de VRT overigens deels een nieuwe redactie moeten samenstellen. Na het eerste seizoen trokken liefst vijf leden van het creatieve team achter Sorry voor Alles – onder wie producer en hoofdredacteur Ellen Vanhove – naar VTM. Kamiel De Bruyne, die het concept als student bedacht toen hij in z’n bad zat, bleef wel aan boord.

Bij de openbare omroep maakten ze er in het verleden geen geheim van dat Sorry voor Alles uitnodigt tot een vervolg, maar voegden ze eraan toe dat “het heel wat voeten in de aarde zou hebben”. Nu de voorbereidingen zijn aangevat, houden ze die liever in de luwte. “Dit kunnen we niet bevestigen. We hebben altijd gezegd dat we graag nog meer Sorry voor Alles­afleveringen zouden maken. Maar of die er komen, wanneer en onder ­welke vorm, dat is nog niet zeker.”