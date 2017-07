Heist-op-den-Berg - Het faillissement van de bekende horecazaak Place 2B onder aan de Heistse berg hoeft geen einde te betekenen van de zaak. Dat bevestigt de zaakvoerder, hij wil de komende dagen proberen om een doorstart te maken.

Het nieuws dat de Place 2B failliet is verklaard door de rechtbank van Koophandel, is in Heist-op-den-Berg ingeslagen als een bom. Een curator heeft de touwtjes nu in handen en beslist over wat er nu ...