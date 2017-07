Geel - Om de veiligheid te verhogen schrapt de stad Geel op aanraden van de politie de voorrang aan rechts in een aantal straten.

Geel heft op 1 augustus de huidige voorrang aan rechts op in een beperkt lijstje van straten. Het gaat in de meeste gevallen om gemeentelijke wegen in het buitengebied, die bepaalde deel- en buurdorpen ...