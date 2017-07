Van schandpaal tot bunker: ontdek alle erfgoed per fiets

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet -

De inventaris van bouwkundig erfgoed in Berendrecht en Zandvliet is compleet. De inventaris telt nu 157 panden en relicten, die werden opgenomen in de erfgoedinventaris van Vlaanderen. Er werd een speciale wandel- en fietsbrochure ontworpen, zodat iedereen de mooiste architectuur kan ontdekken.