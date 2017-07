Mannen opgelet: dit neem je mee op vakantie!

Vakantie geboekt naar een warme bestemming? Het is een fabeltje dat je als man genoeg hebt aan een extra short en een paar T-shirts: ook op vakantie kan het geen kwaad om er classy uit te zien. Notitieboekjes in de aanslag guys, dit neem je mee op vakantie!

Meer dan een T-shirt

Een vakantie naar een zonnige bestemming vraagt natuurlijk om voldoende T-shirts. Niets zo heerlijk als een frisse T-shirt aandoen na een lange dag sightseeing of bakken in de zon! Toch is het belangrijk dat je zorgt wat voor variatie in je koffer. Voorzie daarom naast een paar basic T-shirts ook een T-shirt met print, een paar frisse hemden (perfect voor een romantisch terrasje) en een sweater of hoodie om je ’s avonds warm te houden.

Jeansbroek? Te warm!

Het is zo vanzelfsprekend dat je het misschien zou vergeten, maar een extra zwembroek is altijd een goed idee. Ook een paar shorts (casual in de stad of aan het strand) en een chino of lichte broek (tijdens frisse avonden of etentje in een strandbar) mag je zeker meenemen. Je jeansbroek laat je dan weer beter thuis. Jeans ademt moeilijk en neemt enkel onnodige bagageruimte in.

Neem “slimme” accessoires en schoenen mee

Zit je koffer sneller vol dan verwacht? Met een paar key-accessoires kom je zorgeloos de hele vakantie door. Twee (ja, twee) zonnebrillen, een rugzak voor een dagje strand en een pet tegen de zon moeten absoluut mee. Riemen, te grote portefeuilles of “zware” schoenen laat je beter thuis. Een paar slippers, espadrilles en geklede sneakers zijn daarentegen perfect!