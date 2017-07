Workshop ‘onderhoud metaal’ in Gasthuismuseum

Geel - Het Gasthuismuseum organiseert op woensdag 26 september 2017 een gratis workshop ‘onderhoud metaal’.

De avond bestaat uit een eerste algemeen deel met uitleg over metaal-corrosie-onderhoud en bewaring. In het tweede deel ga je praktisch aan de slag: je neemt een of meerdere voorwerpen mee uit zilver, koper, messing, brons, tin. IJzeren voorwerpen worden niet behandeld.

De workshop is zeer interessant voor muziekinstrumenten! Je kan inschrijven door een mail te sturen naar cultuur@geel.be .

Geelse verenigingen en kerkraden hebben voorrang.