Drie tips voor een slimme soldenstrategie

Hoe verleidelijk de prijskaartjes tijdens de solden ook mogen zijn, een koopje dat gedoemd is om onderaan in je kast te blijven liggen, is zonde. Met deze 3 tips scoor je de beste solden, zonder miskoopjes!

1. Filter, filter, filter

En dan hebben we het niet over Instagram of Snapchatfilters, maar wel over de filters die je terugvindt in je favoriete webshop. Neem het van ons aan: die maken je het leven tijdens de solden heel wat mooier.



Filteren op je (schoen)maat is een must: we hoeven je niet te vertellen dat de vondst van je droompumps in een nachtmerrie kan veranderen nadat je ontdekt dat ze niet meer in je maat zijn. Heb je een bepaald budget in gedachten of een bepaalde kleur? Gebruik ook dan de nodige filters.

2. Wees realistisch

Door het mooie prijskaartje ben je natuurlijk sneller geneigd om iets te kopen - ook dat ene paar schoenen dat een beetje te krap zit en vervolgens in de kast beland. Anderzijds geef je misschien wel te veel geld uit. Een jurk die sterk is afgeprijsd maar nog steeds meer kost dan wat je in gedachten had, is wellicht geen goede aankoop.



Stel je daarom altijd de vraag of je het ook zou overwegen te kopen aan de originele prijs. Is het antwoord ‘ja’, dan heb je een écht soldenkoopje beet!

3. Investeer in tijdloze stukken

Een tijdloos stuk als een trenchcoat, little black dress, biker jacket, jeans of een paar comfortabele pumps is áltijd een goede investering. Ze doorstaan de trends zonder moeite dus je kan ervan op aan dat je basics als deze veel zult dragen. Vind je ze bovendien in een luxueus materiaal als zijde of leder dan heb je een echt koopje te pakken!