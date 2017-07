Antwerpen 2060 / Antwerpen - In de oude hallen aan de Slachthuislaan is donderdagavond opnieuw brand uitgebroken. De brand is ondertussen onder controle, maar de rookpluim was een tijdlang van ver zichtbaar.

Ook vorige maand brak er brand uit in de oude gebouwen in de Slachthuislaan. Ook toen was de brand snel onder controle en vielen er geen gewonden.