Wimbledon-favoriete Pliskova sneuvelt in tweede ronde

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3) is donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. De US Open-finaliste van vorig jaar gold als één van de favorieten voor de eindzege.

De Slowaakse Magdalena Rybarikova (WTA 87) bleek in drie sets te sterk voor het derde reekshoofd. Na 2 uur en 17 minuten gaf het scorebord de 3-6, 7-5 en 6-2 setstanden aan. Karolina Pliskova, die zaterdag nog de toernooizege pakte in het Engelse Eastbourne, geraakte nog nooit verder dan de tweede ronde op de All England Club.

In de derde ronde ontmoet Rybarikova Lesia Tsurenko (WTA 35). De Oekraïense won met 6-1, 2-6 en 6-3 van de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 73).