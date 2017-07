Gerecht in Lausanne bevestigt schorsing van vier jaar voor Michel Platini

Voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini blijft voor vier jaar verbannen van alle voetbalactiviteiten. Het federaal gerechtshof in het Zwitserse Lausanne verwierp een klacht tegen de uitspraak van het internationaal sportarbitragehof TAS, dat de Fransman de schorsing oplegde.

Het Hof in Lausanne oordeelde dat met de schorsing van Platini geen wet overtreden wordt en dat de lengte niet overdreven is. De 62-jarige Platini kreeg aanvankelijk een schorsing van acht jaar, die werd later door de FIFA verlaagd naar zes jaar en het TAS besloot de straf voor Platini terug te brengen tot vier jaar. De schorsing was het gevolg van een dubieuze betaling van twee miljoen Zwitserse frank die Platini in 2011 van toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter ontving. Ook Blatter is ondertussen voorzitter af en is eveneens geschorst.

Platini leidde de UEFA van 2007 tot 2015 en is 72-voudig Frans voetbalinternational.