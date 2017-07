Sep Vanmarcke is leiderstrui in Ronde van Oostenrijk kwijt

De 23-jarige Colombiaan Miguel Angel Lopez (Astana) heeft donderdag de vierde etappe in de 69e editie van de Ronde van Oostenrijk (cat. 2.1) gewonnen. Hij finishte op de Kitzbüheler Horn met een voorsprong van 17 seconden op de Oostenrijker Stefan Denifl. De Italiaan Giulio Ciccobe werd op 0:50 derde.

Sep Vanmarcke finishte als 77e op 13:07 en is de leiderstrui kwijt. De 29-jarige Denifl (Aqua Blue Sport) is de nieuwe leider. Hij heeft 41 seconden voor op de Spanjaard Delio Fernandez en 56 seconden op Lopez, die eerder deze week tijd verloor in het waaierwerk.

De vierde rit was amper 82,7 kilometer lang. Toch was het duidelijk dat het klassement door elkaar gegooid zou worden met de Kitzbüheler Horn als zware slotklim, 9,8 kilometer lang, aan een gemiddeld stijgingspercentage van 12,9 procent, met pieken tot 22 procent. Nadat een vroege vlucht met onder meer tweevoudig ritwinnaar Elia Viviani werd gegrepen, gingen berggeiten Lopez en Rein Taaramäe meteen in de aanval op de flanken van de Kitzbüheler Horn. Lopez zette alleen door en hield stand.