Daniela Hantuchova bergt racket op

Brussel - De 34-jarige Daniela Hantuchova zet een punt achter haar tenniscarrière. Dat heeft de Slowaakse, in 2003 het nummer vijf op de wereldranglijst, donderdag op Facebook bekendgemaakt.

“Ik wil jullie melden dat de tijd is gekomen om afscheid te nemen van het proftennis”, verklaart Hantuchova op haar Facebookpagina. “Ik ben erg dankbaar voor al de ongelooflijke zaken die me zowel op als naast het court zijn overkomen. Ik zou niet de persoon zijn die ik vandaag ben zonder alle ups en downs.”

Hantuchova zette in 1999 haar eerste stappen in het profcircuit. In 2002 brak ze helemaal door met een zege tegen Martina Hingis in de finale van het WTA-toernooi van Indian Wells. Ook op de grandslamtoernooien zette ze mooie prestaties neer, met een halve finale op de Australian Open (2008) en kwartfinales op Wimbledon (2002) en de US Open (2002, 2013). De Slowaakse maakte verder furore in het dubbelspel. In het gemengd dubbel won ze alle grandslamtoernooien (Wimbledon 2001, Australian Open 2002, Roland Garros 2005 en US Open 2005). Met de Japanse Ai Sugiyama schopte ze het tot in de finale op Roland Garros (2006) en de Australian Open (2009), in 2002 bereikte ze ook met Arantxa Sánchez-Vicario de eindstrijd op de Australian Open. Op het palmares van Hantuchova staan verder zeven WTA-titels in het enkelspel en negen in het vrouwen dubbelspel. In 2002 won ze met Slowakije de Fed Cup.

Momenteel is Hantuchova 317e op de WTA-ranking. Het voorbije jaar viel ze uit de top 100, onder meer door blessures bereikte ze niet meer haar gewenste niveau.