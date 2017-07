Man die studente zonder reden van trap stampte in Duitse metro krijgt drie jaar cel

Hallucinante beelden waren het. Een jonge vrouw die trap nam in het metrostation van Berlijn en plots, zonder aanwijsbare reden, naar beneden werd geduwd. De dader is nu veroordeeld tot drie jaar cel.

Svetoslav Stoikov, een 28-jarige man uit Bulgarije, bedekte zijn gezicht vrijdag in de rechtbank. Na het zien van de beelden was hij zelf zwaar geschrokken van wat hij had aangericht, zei de gerechtspsychiater die hem onderzocht.

De beelden, gemaakt met de bewakingscamera’s, gingen in oktober van vorig jaar de wereld rond. Een 26-jarige studente die de trap van de metro van Berlijn nam, werd zomaar naar beneden gegooid. Ze raakte zwaargewond.

De dader, met een flesje bier en een sigaret in de handen, wandelde daarna weg. Drie mannen die in het gezelschap waren van de dader, wandelden mee weg en hielpen de vrouw niet.

Die video die verspreid werd door de politie, werd massaal gedeeld, ging de wereld rond en leidde tot heel wat verontwaardigde reactie.

Nu is de dader in Duitsland veroordeeld tot drie jaar effectief. Volgens de rechter had hij niet echt een reden om zo gemeen uit te halen naar de vrouw. Hij was verslaafd aan alcohol en drugs en volgens een gerechtspsychiater heeft hij een IQ van 63.