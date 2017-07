Novak Djokovic stoomt door naar derde ronde Wimbledon

Novak Djokovic (ATP 4) heeft zich donderdag eenvoudig geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

Op Court 1 versloeg de Serviër, het tweede reekshoofd, de Tsjech Adam Pavlasek (ATP 136) in drie korte sets: 6-2, 6-2 en 6-1 na 1 uur en 33 minuten.

In de volgende ronde neemt Djokovic het op tegen de winnaar van het duel tussen de Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 32) en de Let Ernests Gulbis (ATP 589).

De 30-jarige Djokovic mikt op een vierde Wimbledontitel. Hij won het prestigieuze grastoernooi in 2011, 2014 en 2015. Vorig jaar moest ‘Nole’ al vroeg inpakken na verlies in de derde ronde tegen Sam Querrey. Het was zijn snelste exit in Londen sinds 2008.