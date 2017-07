Antwerpse crèche moet definitief sluiten na mishandeling baby

Antwerpen / Schoten - Kind en Gezin heeft beslist de vergunning van de kinderdagverblijven Kiddy Watch in Antwerpen en Schoten op te heffen. Beide opvanglocaties moeten dus sluiten met onmiddellijke ingang. Vorige maand waren er verschillende klachten binnengekomen over een kinderverzorgster die enkele kindjes zou hebben mishandeld.

Kind en Gezin heeft alle betrokken ouders en de gemeentebesturen van Antwerpen en Schoten op de hoogte gesteld van de opheffing van de vergunning. Ouders kunnen bij de lokale besturen of Kind en Gezin terecht om een andere opvanglocatie voor hun kind te zoeken.

Blauwe plek

In mei doken beelden op van een kinderverzorgster die een baby zwaar mishandelde in een vestiging van Kiddy Watch. De moeder van het kindje had een blauwe plek op de kaak van haar dochtertje opgemerkt, en de crèche verwittigd. Na het bekijken van de bewakingsbeelden werd de politie erbij gehaald. Op de beelden was te zien hoe de 22-jarige verzorgster in kwestie de baby hardhandig had aangepakt.

De verdachte werd opgepakt voor verhoor, maar nadien vrijgelaten op voorwaarde dat ze voorlopig geen contact meer zou hebben met kinderen. Het gerechtelijk onderzoek loopt intussen nog.

Kind en Gezin schorste op 19 mei al de vergunning van de groepsopvang Kiddy Watch I en II, in Antwerpen en Schoten. Kind en Gezin liet het agentschap Zorginspectie meteen een bijkomende inspectie uitvoeren en daarbij kwamen problemen op het vlak van personeelsbeleid, voeding en hygiëne aan het licht waarop eerder al gewezen was. De uitbater kreeg tot uiterlijk 30 juni de tijd om “een gedegen plan van aanpak inzake aansturing van de kindbegeleiders op te maken en de veiligheids- en kwaliteitsprocedures op punt te stellen”.

“Helaas kon de organisator Kind en Gezin niet overtuigen van een kwaliteitsvolle opvang op cruciale onderdelen van de werking”, laat Kind en Gezin nu weten. De kinderopvang moet dus onherroepelijk de deuren sluiten.