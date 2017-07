Zin om te feesten dit weekend? Hier moet je zijn...

Heb je vakantie of ben je aan het aftellen tot de vakantie begint? Tijd voor een feestje... Dit zijn onze acht tips:

1. Vier jaar Cabron - verjaardagsfeest

Wat? Eerst zijn er gratis tapas, daarna Danny Blue and the Old Socks, de Batteries dj-set, Borokov Borokov en dj Ratteschrik.

Waar? Cafee Cabron, Kaasrui 1

Wanneer? Vrijdag vanaf 18u

Prijs? Gratis

2. TLP Allnighter - dansbare mengelmoes

Wat? TLP trapt het weekend van de Zomerfabriek in gang, met UK bass, house, funk, hiphop en future sounds.

Waar? Zomerfabriek, Minckelersstraat

Wanneer? Vrijdag vanaf 22u

Prijs? Gratis

3. Afrikan Fibez - Niska

Wat? Afrikaanse avond in De Shop, met onder anderen de Franse rapper Niska.

Waar? De Shop, Rijnkaai 2

Wanneer? Vrijdag vanaf 23u

Prijs? 25 euro vvk, 30 euro kassa

Foto: Ampere

4. Klub Dramatik + afterparty - house

Wat? Nieuw festival, met Detroit Swindle, Moomin en Baba Stiltz. Vanaf middernacht gaat het naar Ampere.

Waar? Nachtegalenpark. Afterparty: Ampere, Simonsstraat 21

Wanneer? Zaterdag vanaf 12u

Prijs? 20 euro vvk, 25 euro kassa

5. Dansen in Stadspark - tussen het groen

Wat? Feestdagfeestje met Laston&Geo, Hush Hefner, Liebenskind, Bibi Seck, Miss Schwarzkopf en dj Straaljager.

Waar? Stadspark

Wanneer? Zaterdag vanaf 15u

Prijs? Gratis

6. Klank Open Air - house en techno

Wat? Klank Music geeft een feest dat ’s middags begint en ’s ochtend pas eindigt.

Waar? Jardim, Scheldekaai 28 en Club Vaag, Rijnkaai 4

Wanneer? Zaterdag vanaf 16u, Club Vaag vanaf 23u

Prijs? Gratis

7. Soul Bones - funk

Wat? De beste disco, funk en soul-house. Haal die dansbenen maar al boven.

Waar? Magiq Spiegeltent, Noordkasteel-Oost

Wanneer? Zaterdag vanaf 23u

Prijs? 8 euro vvk

8. Näktshift - r&b

Wat? In stijl de nacht in met r&b, house en een ‘touch of fashion’

Waar? Publik, Lange Brilstraat 12

Wanneer? Zaterdag vanaf 23u

Prijs? 8 euro kassa