De Greef plaatst zich zonder setverlies voor halve finales Challenger Marburg

Arthur De Greef (ATP 116) heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales van het Challengertoernooi in het Duitse Marburg (gravel/43.000 euro).

De 25-jarige Brusselaar, het derde reekshoofd in Marburg, versloeg de Fransman Benjamin Bonzi (ATP 219) na één uur en veertien minuten in twee sets (6-2 en 7-5). In de halve finale neemt De Greef het op tegen de winnaar van het duel tussen de Duitsers Yannick Hanfmann (ATP 173) en Cedrik-Marcel Stebe (ATP 167).

De Greef verkoos vorige week verder te spelen in het Challengercircuit boven de kwalificaties op Wimbledon. Ook Yannik Reuter (ATP 242) stond op de hoofdtabel in Marburg. Hij werd in de eerste ronde uitgeschakeld door de Italiaan Riccardo Bellotti (ATP 229).