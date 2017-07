Dit staat er op het programma van het nieuwe tiendaagse festival ‘Part of Antwerp’

Antwerpen - Na de zomer zal er een nieuw tiendaags festival worden gelanceerd waarbij de haven centraal staat. ‘Part of Antwerp’ zal zich van vrijdag 8 tot zondag 17 september situeren op en rond het Eilandje. Alles wat u moet weten over het gloednieuwe festival.

Foto: Wim Hendrix

Het gratis stadsfestival zal de HavenChallenge, de vroegere Havenrun, bundelen met de Vlaamse Havendag en het Drakenbootfestival. Het evenement wordt georganiseerd door het marketingbureau Zanzibar en wordt ondersteund door het Havenbedrijf Antwerpen. “We zagen al snel potentieel in het samenbrengen tot één groot festival, aangevuld met tal van nieuwe activiteiten”, zegt organisator en eigenaar van Zanzibar Luc Van Hove. “Je krijgt dan een natuurlijke kruisbestuiving van publiek en deelnemers!”

Ook de stad Antwerpen was snel gewonnen voor het idee. “Toen Zanzibar het idee rond Part of Antwerp kwam voorstellen, hoefden we niet lang na te denken of we hierin zouden meestappen”, vertelt Antwerps schepen voor Haven Marc Van Peel (CD&V). “Als Havenbedrijf doen we al langer inspanningen om haven en stad dichter bij elkaar te brengen. Wat beiden verbindt, is de rivier die Vlaanderen zoveel welvaart biedt. Dat er nu een festival wordt gecreëerd op, rond en naast het water, is de perfecte vertaling van een Stad aan de Stroom.”

Groot volksfeest

Het eerste weekend van het festival staat in het teken van muziek. De Waagnatie en de Bocadero bieden het hele weekend lang onderdak aan muzikale events. Het afterwork concept Flying Pig geeft op vrijdag de aftrap, gevolgd door een ‘Disco²Disco party’. Een dag later wordt een mini-dancefestival georganiseerd voor jongeren van 14 uur tot middernacht. Op zondag zullen er liveoptredens worden voorzien in de Waagnatie en jazzconcerten in het Red Star Line Museum onder noemer ‘Jazz@Red Star Line’.

Doorheen de week wordt een 3D Street Art Expo op poten gezet, genaamd ‘Tizarte’. Kinderen en jongeren kunnen dan ook genieten van animaties en optredens. Op woensdag 13 september wordt een netwerkevent georganiseerd door WannaWork “om de kloof te dichten tussen de jongeren en de jobs”. Een dag later bundelen Talentenstroom en Talentenfabriek hun krachten voor een jobevent met de focus op “de haven en haar werkgelegenheid”.

Het tweede weekend staat bol van de familieactiviteiten. Het parcours met 3D street art aan het Kattendijkdok zal dan afgewerkt worden. Zaterdag 16 september gaat de eerste editie van de Havenchallenge door en is het Drakenbootfestival aan zijn zevende editie toe. Op de slotdag, zondag 17 september, kunnen geïnteresseerden een blik werpen achter de schermen van de Antwerpse haven en de kleinsten onder ons kunnen genieten van straattheater door het gezelschap Froefroe. Grand Prix Chauffeurke houdt ook zijn tiende editie. Een groot volksfeest op het Zaha Hadidplein met onder andere Laston & Geo en Discobaar A Moeder achter de draaitafels sluit ‘Part of Antwerp’ af. Gedurende het hele gebeuren zal er ook foodtruck festival worden georganiseerd.

De volledige programmatie zal de komende weken worden bekendgemaakt op de website van het evenement. Om te weten te komen hoe je er best geraakt, kan je terecht op de webstek van Slim naar Antwerpen.