Twintigers zetten live-video van zware crash op Facebook

Twee twintigers zijn woensdagavond gecrasht met hun auto in een verraderlijke bocht van de Boudewijnlaan in Diepenbeek. Ze werden met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De chauffeur van de wagen is intussen bij bewustzijn en werd gearresteerd. Hij zal later op de dag verhoord worden over de precieze oorzaak van het ongeval.

Het duo, allebei twintigers uit de regio, reed woensdagavond rond 19.40 uur met hun auto over de Boudewijnlaan toen het ter hoogte van de verraderlijke bocht aan Bewel in Diepenbeek plotseling misliep. Ze verloren de controle over hun voertuig, gingen van de baan en reden vervolgens frontaal tegen een boom naast de vierbaansweg. Een crash die zo’n impact had, dat het voertuig weg katapulteerde en in de iets lager gelegen berm tot stilstand kwam. Van de wagen bleef na de klap niet veel meer over. De brandweer van Hasselt rukte onmiddellijk met een bevrijdingsteam uit en zij moesten beide slachtoffers uit de compleet verhakkelde auto halen.

Een ziekenwagen van de Genkse brandweer, een ambulance van brandweer Hasselt en een mug-arts kwamen eveneens ter plaatse. Ze dienden de eerste zorgen toe, waarna de slachtoffers met spoed naar het ziekenhuis werden overgebracht. Het gaat om de 26-jarige B.M. uit Hasselt en zijn vriend H., vermoedelijk een leeftijdsgenoot. De inzittende van het ongeval verkeert in levensgevaar, de chauffeur is ondertussen bij bewustzijn.

Foto: Serge Minten

Live op Facebook

Het labo en een verkeersdeskundige kwamen ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De twee twintigers maakten een video-opname van hun ongeval en hebben dit via sociale media gedeeld. Deze opname zal deel uitmaken van het verdere onderzoek.

De chauffeur van het voertuig werd gearresteerd en zal later vandaag nog verhoord worden door de onderzoeksrechter om de precieze oorzaken van het ongeval te achterhalen.

De Boudewijnlaan ter hoogte van Bewel heeft een kwalijke reputatie. In oktober vorig jaar liet een pasgetrouwd jong koppel nog het leven in dezelfde bocht en ook dit jaar gebeurden er op die plaats al twee ongevallen waarbij inzittenden zware verwondingen opliepen.