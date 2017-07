Oude liefdesbrief van Tupac aan Madonna brengt pijnlijke breuk aan het licht

Begin de jaren negentig hadden rapper Tupac Shakur en zangeres Madonna een kortstondige seksuele relatie. Die werd verbroken door de ‘Changes’-ster om een pijnlijke reden, zo blijkt nu uit een oude liefdesbrief die de artiest schreef in de gevangenis.

“Voor jou is het niet erg om gezien te worden met een zwarte man. Dat zou je carrière op geen enkele manier schaden. Integendeel, het zou je spannender en ruimdenkender maken”, staat er te lezen. Maar dan gaat de legendarische rapper over tot een pijnlijke conclusie. Hij dumpte Madonna omdat ze blank is. “Voor mij ligt het anders. Ik moet aan mijn eigen imago denken. Ik zou veel mensen teleurstellen die me hebben gemaakt zoals ik ben. Het was echter nooit mijn bedoeling om je te kwetsen”, staat er nog te lezen.

Foto: Photo News

De bewuste brief wordt eind deze maand geveild in New York voor Gotta Have Rock and Roll. Geïnteresseerden moeten er wel een aardige duit voor overhebben. Ze kunnen beginnen bieden vanaf 100.000 dollar (88.269 euro). Vermoedelijk zal de brief van Tupac, die in 1996 op 25-jarige leeftijd werd doodgeschoten, veel meer opbrengen. Een andere brief van de ster werd eerder geveild voor meer dan 170.000 dollar (150.057 euro).