Groene bijeneter voor het eerst in ons land gespot

Brecht - Het afgelopen weekend werd voor de eerste keer ooit in België een groene bijeneter gespot in het Groot Schietveld in Brecht. De vogel leeft in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Azië.

De halfwoestijnvogel met zijn felgroene verenkleed, bruinrode ondervleugels en opvallende patroon aan de kop is een kleurrijke tropische verschijning. Vogelspotters Peter Symens en Eric Ducastel merkten de exotische gast op. Ze waren er aanwezig omdat er op het Groot Schietveld momenteel drie slangenarenden verblijven. Symens herkende de roep van de vogel omdat hij in het verleden nog in het Midden-Oosten verbleef. Ducastel slaagde erin een foto te maken.

Het dier werd nog niet eerder opgemerkt in België en wordt ook uiterst zelden gezien in West-Europa. “Dat hij nu in Brecht zit, komt waarschijnlijk door een combinatie van het warme weer van de voorbije weken en door puur toeval. Ook de oostenwind kan een rol hebben gespeeld.”

Deze ene waarneming wil volgens Ducastel niet zeggen dat we de vogel nu plots regelmatig te zien zullen krijgen. “Het is een dwaalgast die een zeer lange afstand heeft afgelegd.”

De broedgebieden bevinden zich van Noord-Afrika tot Centraal-Azië. De winter brengen ze nog zuidelijker door, ten zuiden van de evenaar in Afrika. Bijeneters eten – hoe raadt u het? – bijen, hommels, wespen en hoornaars.