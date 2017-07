Malinwa breekt opnieuw transferrecord met komst Schoofs, KV wil niet wachten op Ganvoula

Dat KV Mechelen grote stappen zet en ambitie heeft, is duidelijk. Het brak woensdag voor de derde keer in één jaar tijd zijn inkomend transferrecord. KV verzekerde zich van de komst van Rob Schoofs.

De vraagprijs bedroeg ongeveer één miljoen euro en die wordt ook betaald aan AA Gent, zij het gespreid over een ­periode van 3,5 jaar. De 23-jarige middenvelder troeft in de lijstjes nu dus Yohan Croizet (650.000 ­euro) en Dimitris Kolovos (750.000 euro) af. “Vijf jaar geleden hadden we zoiets nooit kunnen doen”, zegt voorzitter Johan Timmermans. “Maar door het ­nieuwe stadion, dat voor groei zorgt, en de uitgaande transfer van Jordi Vanlerberghe waren er meer mogelijkheden. We wilden dan ook inspanningen leveren om ons sportief te versterken, en een ploeg te vormen die kan meestrijden voor Play-off 1.”

Niet wachten op Ganvoula

Ondertussen heeft KV Mechelen nog een laatste groot transferdoel: een complete spits. KV mikte onder anderen op Sylver Ganvoula van Anderlecht. In eerste instantie leek een huur mogelijk, maar vorige week kreeg KV van Anderlecht te horen dat de 21-jarige Congolees zeker tot eind augustus blijft. Hij maakt immers indruk op training, ook op stage in Oostenrijk is hij alomtegenwoordig. “René Weiler zegt dat hij elke week progressie maakt door te trainen met betere spelers, dus wachten we tot eind augustus om te zien wie spits een, twee en drie wordt”, zegt manager Herman Van Holsbeeck.

Jammer voor Malinwa, dat vorig jaar al met Ganvoula onderhandelde voor hij naar Westerlo trok. “Qua profiel is Ganvoula ideaal, maar het is inderdaad een moeilijk dossier”, zegt trainer Yannick Ferrera. “Ik weet niet of we kunnen wachten.” Voorzitter Johan Timmermans is nog formeler: “We wachten niet op hem. We willen snel onze nieuwe spits aantrekken, vóór de competitiestart.”

KV bewandelt een concrete buitenlandse piste. Of er ook nog een linksback moet komen, hangt af van de houding van Bjelica. Hij traint alweer wat scherper, maar wil nog altijd weg.