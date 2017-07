Daarom eet jij die zak chips altijd in één keer op

Kan je onmogelijk weerstaan aan de lokroep van een volle zak chips en kan je het niet nalaten om die meteen in één keer leeg te eten? Jij bent niet de enige én het ligt ook helemaal niet aan jou. Fabrikanten spelen immers genadeloos op onze zwakheden in en halen elk truc uit hun overvolle trukendoos om ons met een 'chipsverslaving' op te zadelen.

Heel wat mensen hebben het moeilijk om van een kommetje of zak chips af te blijven. Nu blijkt dat dit helemaal geen toeval is, want chipsfabrikanten gebruiken een hele resem aan trucs om ervoor te zorgen dat wij onophoudelijk blijven graaien in die chipszak tot hij helemaal leeg is.

Omdat ... ze het onweerstaanbare trio bevatten

Volgens Michael Moss, de Amerikaanse auteur van de internatioanle bestseller Salt, Sugar, Fat, zijn chips voor velen zo verleidelijk omdat ze het onweerstaanbare trio vet, suiker en zout bevatten. Zo wordt zout in de voedingsindustrie de "smaakexplosie" genoemd, die bij het allereerste contact met de tong meteen een ongewone sensatie met zich meebrengt. Het vet bevordert vervolgens de aanmaak van endorfines in je brein en geeft je kortstondig een geluksgevoel, terwijl suiker inspeelt op onze aangeboren voorliefde voor zoetigheden en gewoonweg verslavend werkt.

Omdat ... ze zo heerlijk kraken in je mond

Niet enkel de smaak speelt een belangrijke rol. Ook de textuur is bepalend. "Hoe meer een chip kraakt in de mond als je er in bijt, hoe meer die ene chip je zal bevallen", verklaart Moss. Fabrikanten zouden naar verluidt al fortuinen gespendeerd hebben om die perfecte crunch te bekomen.

Omdat ... ze smelten op de tong

Heb je soms het gevoel dat je niet één, maar wel twee of drie zakken chips zou kunnen leegeten? Dat kan. Chips op basis van maïs die wegsmelten op je tong verwarren immers onze maag. Onze maag vergeet als het ware om aan het brein door te geven dat we voldaan zijn. De Amerikaanse voedingswetenschapper Steven Witherly verklaart dit als volgt: "Als iets snel wegsmelt in de mond, denkt het brein dat het geen calorieën bevat, waardoor je gewoon kan blijven eten."

Omdat ... ze zoveel mogelijk smaakpapillen stimuleren

Onze smaakpapillen kunnen tot wel vijf verschillende smaken detecteren - zuur, zout, bitter, zoet en umami - en om die optimaal te prikkelen, proberen fabrikanten zoveel mogelijk smaken in één product te verpakken. Omdat in een competitieve markt niets aan het toeval wordt overgelaten, ontwikkelde Pringles zijn eigen specifieke vorm die volgens de fabrikant een maximaal bereik van zoveel mogelijk smaakpapillen mogelijk maakt.